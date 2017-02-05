П.Порошенко і Д.Трамп наголосили на необхідності повного припинення вогню на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко, передає УНН.
Так, в розмові особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом.
Зазначається, що сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім у районі Авдіївки.
Крім того, вони наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню.
У своєму Тwitter С.Цеголко написав: “П.Порошенко і Д.Трамп наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню.”
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
Порошенко і Трамп наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 лютого 2017 р.