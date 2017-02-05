П.Порошенко и Д.Трамп подчеркнули необходимость полного прекращения огня на Донбассе

Отмечается, что стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшение гуманитарной ситуации прежде всего в районе Авдеевки.

Кроме того, они отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня.

В своем Тwitter С.Цеголко написал: "П.Порошенко и Д.Трамп отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня".

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

Порошенко и Трамп отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня