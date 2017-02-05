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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко и Д.Трамп подчеркнули необходимость полного прекращения огня на Донбассе

Киев • УНН

 • 35909 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, передает УНН.

П.Порошенко и Д.Трамп подчеркнули необходимость полного прекращения огня на Донбассе

Отмечается, что стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшение гуманитарной ситуации прежде всего в районе Авдеевки.

Кроме того, они отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня.

В своем Тwitter С.Цеголко написал: "П.Порошенко и Д.Трамп отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня".

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

Порошенко и Трамп отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня

- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 февраля 2017

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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