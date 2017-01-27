П.Порошенко: експорт українських оборонних розробок приносить 2% доходу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Експортні контракти по передових українських оборонних розробках приносять 2% доходу від усього експорту України. Про це Президент України Петро Порошенко заявив на засіданні Ради національної безпеки, передає УНН з посиланням на сайт Глави держави.
"Лише завдяки експортним контрактам передові українські розробки не закінчують життя у шухлядах, а приносять 2% від усього експорту України. І завдання ми ставимо: цей показник підвищувати, як джерело валютних надходжень", - сказав він.
Глава держави наголосив, що експорт дозволяє масштабувати виробництво, вкладати в нові технології та верстати, навчати людей і забезпечувати армію необхідною зброєю.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки наголосив, що при формуванні замовлення цього року мають бути враховані всі недоліки, що мали місце у 2016-му і висловив впевненість, що 81% державного оборонного замовлення буде профінансовано.