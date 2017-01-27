П.Порошенко: экспорт украинских оборонных разработок приносит 2% дохода

"Только благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки не заканчивают жизнь в ящиках, а приносят 2% от всего экспорта Украины. И задачи мы ставим: этот показатель повышать, как источник валютных поступлений", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что экспорт позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и станки, обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности отметил, что при формировании заказа в этом году должны быть учтены все недостатки, которые имели место в 2016-м и выразил уверенность, что 81% государственного оборонного заказа будет профинансировано.