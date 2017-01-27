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П.Порошенко: экспорт украинских оборонных разработок приносит 2% дохода

П.Порошенко: экспорт украинских оборонных разработок приносит 2% дохода

Киев • УНН

 • 9004 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Экспортные контракты по передовым украинским оборонным разработкам приносят 2% дохода от всего экспорта Украины и П.Порошенко поставил задачу повышать этот показатель. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

"Только благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки не заканчивают жизнь в ящиках, а приносят 2% от всего экспорта Украины. И задачи мы ставим: этот показатель повышать, как источник валютных поступлений", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что экспорт позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и станки, обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности отметил, что при формировании заказа в этом году должны быть учтены все недостатки, которые имели место в 2016-м и выразил уверенность, что 81% государственного оборонного заказа будет профинансировано.

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