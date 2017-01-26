П.Порошенко доручив В.Гройсману вжити невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова зараз і на тривалу перспективу. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, ситуація у Львові була однією із тем робочої зустрічі глави держави із Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
"Прибирати сміття – прерогатива органів місцевого самоврядування. Але коли там неспроможні в рамках своєї компетенції вирішити цю проблему, коли власну господарчу безпорадність обгортають в політичну матерію, а безпеці містян загрожує екологічна катастрофа, - ми повинні допомогти городянам. І місту, яке щиро люблять десятки мільйонів українців і мільйони закордонних туристів", - зазначив Президент.
Нагадаємо, 25 січня активісти перекрили дорогу в чотирьох районах Львова через невирішену проблему із вивезенням сміття.
Як повідомляв УНН, комісія на спецзасіданні у Львові зобов'язала місто вивезти сміття протягом 7 днів.