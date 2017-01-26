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П.Порошенко поручил В.Гройсману принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова (дополнено)

П.Порошенко поручил В.Гройсману принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова (дополнено)

Киев • УНН

 • 13491 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова сейчас и на длительную перспективу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи главы государства с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Убирать мусор - прерогатива органов местного самоуправления. Но когда там могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, - мы должны помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинце и миллионы иностранных туристов", - отметил Президент.

Напомним, 25 января активисты перекрыли дорогу в четырех районах Львова из-за нерешенной проблему с вывозом мусора.

Как сообщал УНН, комиссия на спецзаседании во Львове обязала город вывезти мусор в течение 7 дней.

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