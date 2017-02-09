П.Порошенко домовився з А.Ципрасом відновити роботу міжурядової комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна та Греція після 6-річної перерви відновлять зустрічі міжурядової комісії. Про це Глава держави повідомив за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом, передає УНН.
"Ми наголосили на необхідності прискорення проведення міжурядової комісії, яка не проводилася з 2011 року. Ми не можемо більше дозволити собі таку розкіш, коли в двосторонніх відносинах 6 років не проводились комісії. Домовились, що це буде регулярно", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко подякував Греції за тверду підтримку України, зокрема, він йому розповів про поточну ситуацію на Донбасі.