П.Порошенко домовився з А.Ципрасом відновити роботу міжурядової комісії

"Ми наголосили на необхідності прискорення проведення міжурядової комісії, яка не проводилася з 2011 року. Ми не можемо більше дозволити собі таку розкіш, коли в двосторонніх відносинах 6 років не проводились комісії. Домовились, що це буде регулярно", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко подякував Греції за тверду підтримку України, зокрема, він йому розповів про поточну ситуацію на Донбасі.