П.Порошенко договорился с А.Ципрасом возобновить работу межправительственной комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Греция после 6-летнего перерыва возобновят встречи межправительственной комиссии. Об этом Глава государства сообщил по итогам встречи с премьер-министром Греции А.Ципрасом, передает УНН.
"Мы подчеркнули необходимость ускорения проведения межправительственной комиссии, которая не проводилась с 2011 года. Мы не можем больше позволить себе такую роскошь, когда в двусторонних отношениях 6 лет не проводились комиссии. Договорились, что это будет регулярно", - сказал он.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Грецию за твердую поддержку Украины, в частности, он ему рассказал о текущей ситуации на Донбассе.