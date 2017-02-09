П.Порошенко договорился с А.Ципрасом возобновить работу межправительственной комиссии

"Мы подчеркнули необходимость ускорения проведения межправительственной комиссии, которая не проводилась с 2011 года. Мы не можем больше позволить себе такую ​​роскошь, когда в двусторонних отношениях 6 лет не проводились комиссии. Договорились, что это будет регулярно", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Грецию за твердую поддержку Украины, в частности, он ему рассказал о текущей ситуации на Донбассе.