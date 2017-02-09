П.Порошенко: бажано щоб "безвіз" був запроваджений вже цього літа

"Окремо обговорили щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Я високо ціную підтримку глави грецького уряду в питаннях якнайшвидшого запровадження безвізового режиму. Ми сьогодні обговорили, що це прискорить український туризм до Греції. Бажано, і ми домовились координувати свої зусилля, щоб це відбулося і українці мали можливість подорожувати вже цього літа. Пан прем’єр-міністр це підтримав. І для грецьких туристів буде особливо цікаво побачити Київ, Одесу та Маріуполь, які історично пов’язані з Грецією", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко подякував Греції за тверду підтримку України, зокрема, він йому розповів про поточну ситуацію на Донбасі.