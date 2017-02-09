П.Порошенко: желательно чтобы "безвиз" был введен уже этим летом

"Отдельно обсудили по углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Я высоко ценю поддержку главы греческого правительства в вопросах скорейшего введения безвизового режима. Мы сегодня обсудили, что это ускорит украинский туризм в Греции. Желательно, и мы договорились координировать свои усилия, чтобы это произошло и украинцы могли путешествовать уже этим летом. Господин премьер-министр это поддержал. И для греческих туристов будет особенно интересно увидеть Киев, Одессу и Мариуполь, которые исторически связаны с Грецией", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Грецию за твердую поддержку Украины, в частности, он ему рассказал о текущей ситуации на Донбассе.