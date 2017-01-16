П.Порошенко, А.Меркель та Ф.Оланд домовилися про продовження підготовки “дорожньої карти” імплементації Мінських угод

“Співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей”, — йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що П.Порошенко привернув увагу А.Меркель та Ф.Оланда до ситуації, що склалася із заручниками та незаконно утримуваними в РФ громадянами України.

Також, під час розмови було відзначено послідовні зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання, зокрема щодо звільнення в односторонньому порядку 15 осіб та забезпечення постачання води до окремих районів Луганської області.

Як повідомляв УНН, Президент України обговорив із А.Меркель та Ф.Олландом стан виконання мінських угод.