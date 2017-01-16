П.Порошенко, А.Меркель та Ф.Оланд домовилися про продовження підготовки “дорожньої карти” імплементації Мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей”, — йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що П.Порошенко привернув увагу А.Меркель та Ф.Оланда до ситуації, що склалася із заручниками та незаконно утримуваними в РФ громадянами України.
Також, під час розмови було відзначено послідовні зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання, зокрема щодо звільнення в односторонньому порядку 15 осіб та забезпечення постачання води до окремих районів Луганської області.
Як повідомляв УНН, Президент України обговорив із А.Меркель та Ф.Олландом стан виконання мінських угод.