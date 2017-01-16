П.Порошенко, А.Меркель и Ф.Оланд договорились о продолжении подготовки "дорожной карты" имплементации Минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом договорились о необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Собеседники договорились о необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что П.Порошенко привлек внимание А.Меркель и Ф.Оланда к ситуации с заложниками и незаконно удерживаемыми в РФ гражданами Украины.
Также, во время разговора были отмечены последовательные усилия Украины, направленные на мирное урегулирование, в частности об освобождении в одностороннем порядке 15 человек и обеспечении подачи воды в отдельные районы Луганской области.
Как сообщал УНН, Президент Украины обсудил с А.Меркель и Ф.Олландом состояние выполнения минских соглашений.