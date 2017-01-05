П.Порошенка закликали встановити мовну квоту для друкованих ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. На офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, в якій закликали Петра Порошенка встановити відсоток української мови у друкованих ЗМІ не менше 50%, передає УНН.

Автором петиції виступив Ігор Шаповал.

“Пропоную прийняти закон по підтримці української мови у друкованих ЗМІ. Встановити відсоток української мови не менше 50 відсотків. Неприємно здивований кількістю російськомовних ЗМІ в кіосках,вокзалах...навіть в центральній та західній Україні. Таке враження що українці в Україні національна меншина”, — йдеться в тексті петиції № 22/032323-еп.

Петиція була зареєстрована 4 січня 2017 року і зібрала наразі 23 підписи із 25 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилось 89 днів.

Як повідомляв УНН, Президента України закликали припинити фінансування партій з державного бюджету.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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