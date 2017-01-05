П.Порошенка закликали встановити мовну квоту для друкованих ЗМІ

Автором петиції виступив Ігор Шаповал.

“Пропоную прийняти закон по підтримці української мови у друкованих ЗМІ. Встановити відсоток української мови не менше 50 відсотків. Неприємно здивований кількістю російськомовних ЗМІ в кіосках,вокзалах...навіть в центральній та західній Україні. Таке враження що українці в Україні національна меншина”, — йдеться в тексті петиції № 22/032323-еп.

Петиція була зареєстрована 4 січня 2017 року і зібрала наразі 23 підписи із 25 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилось 89 днів.

Як повідомляв УНН, Президента України закликали припинити фінансування партій з державного бюджету.