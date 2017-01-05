П.Порошенко призвали установить языковую квоту для печатных СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой призвали Петра Порошенко установить процент украинского языка в печатных СМИ не менее 50%, передает УНН.
Автором петиции выступил Игорь Шаповал.
"Предлагаю принять закон по поддержке украинского языка в печатных СМИ. Установить процент украинского языка не менее 50 процентов. Неприятно удивлен количеством русскоязычных СМИ в киосках, вокзалах... даже в центральной и западной Украине. Такое впечатление, что украинцы в Украине национальное меньшинство", - говорится в тексте петиции № 22/032323-эп.
Петиция была зарегистрирована 4 января 2017 г. и собрала пока 23 подписи из 25 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 89 дней.
Как сообщал УНН, Президента Украины призвали прекратить финансирование партий из государственного бюджета.