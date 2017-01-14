П.Порошенка закликали притягати до кримінальної відповідальності людей за побутовий сепаратизм
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Президенту України Петру Порошенку запропонували розробити закон, який передбачатиме притягнення людей до кримінальної відповідальності за побутовий сепаратизм. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.
“Розробити закон, який передбачатиме процедуру притягнення до кримінальної відповідальності за побутовий сепаратизм. Розробити систему сповіщень, можливо винагород за виявлення”, — йдеться у петиції № 22/032579-еп.
Автором петиції виступила Сергій Курінний.
Петиція була зареєстрована 12 січня 2017 року і зібрала 29 голосів із 25 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилось 89 днів.
Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка закликали звільнити всіх українських поліцейських, чия вага перевищує 95 кілограмів.