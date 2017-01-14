П.Порошенка закликали притягати до кримінальної відповідальності людей за побутовий сепаратизм

“Розробити закон, який передбачатиме процедуру притягнення до кримінальної відповідальності за побутовий сепаратизм. Розробити систему сповіщень, можливо винагород за виявлення”, — йдеться у петиції № 22/032579-еп.

Автором петиції виступила Сергій Курінний.

Петиція була зареєстрована 12 січня 2017 року і зібрала 29 голосів із 25 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилось 89 днів.

Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка закликали звільнити всіх українських поліцейських, чия вага перевищує 95 кілограмів.