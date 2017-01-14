П.Порошенко призвали привлечь к уголовной ответственности людей за бытовой сепаратизм
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко предложили разработать закон, предусматривающий привлечение людей к уголовной ответственности за бытовой сепаратизм. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте петиций Президенту Украины, передает УНН.
"Разработать закон, предусматривающий процедуру привлечения к уголовной ответственности за бытовой сепаратизм. Разработать систему уведомлений, возможно вознаграждений за обнаружение", - говорится в петиции № 22/032579-эп.
Автором петиции выступил Сергей Куринной.
Петиция была зарегистрирована 12 января 2017 г. и собрала 29 голосов из 25 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 89 дней.
Напомним, Президента Украины Петра Порошенко призвали уволить всех украинских полицейских, чей вес превышает 95 килограммов.