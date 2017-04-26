П.Петренко запропонував провести службове розслідування щодо діяльності НАЗК

“Якшо керівництво НАЗК просить провести службове розслідування, а уряд має право таке службове розслідування призначити, давайте проведемо це службове розслідування і якщо там є порушення, то ці порушення потім будуть передані до правоохоронних органів для відповідного реагування і притягнення до відповідальності даних осіб і те, що стосується матеріалів, які надійшли до Нацполіції, то Національна поліція повинна їх розглянути. У мене є пропозиція, щоб на базі Нацагенства державної служби сформувати відповідну комісію. Ми готові долучитися за запитом до роботи цієї комісії, провести службове розслідування і дати матеріали публічно на уряд, щоб суспільство бачило результати цього розслідування”, — сказав П.Петренко.

Він сказав, що треба припиняти “бардак”, коли керівництво агентства між собою воює і “не виконує свої прямі обов’язки, визначені законом по перевірці декларацій”.

“24 людини не змогли перевірити і продовжили колективні перевірки”, — обурився П.Петренко.

Він додав що у нинішньому форматі комісії і з їх нинішнім складом навряд чи перевірка близько 100 тис. декларацій буде вдалою та ефективною.

"Тому треба вирішувати цю проблему, вносити зміни до закону і фактично формувати через публічний конкурс новий склад, який буде виконувати свої обов’язки належним чином”, — сказав П.Петренко.

Як повідомляв УНН, в Міністерство внутрішніх справ надійшли звернення щодо корупції у Національному агентстві з запобігання корупції.