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П.Петренко запропонував провести службове розслідування щодо діяльності НАЗК

П.Петренко запропонував провести службове розслідування щодо діяльності НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністр юстиції Павло Петренко вважає необхідним провести службове розслідування щодо діяльності Національного агентства запобігання корупції та через проведення публічного конкурсу змінити діючий склад агентства. Про це Петренко повідомив на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Якшо керівництво НАЗК просить провести службове розслідування, а уряд має право таке службове розслідування призначити, давайте проведемо це службове розслідування і якщо там є порушення, то ці порушення потім будуть передані до правоохоронних органів для відповідного реагування і притягнення до відповідальності даних осіб і те, що стосується матеріалів, які надійшли до Нацполіції, то Національна поліція повинна їх розглянути. У мене є пропозиція, щоб на базі Нацагенства державної служби сформувати відповідну комісію. Ми готові долучитися за запитом до роботи цієї комісії, провести службове розслідування і дати матеріали публічно на уряд, щоб суспільство бачило результати цього розслідування”, — сказав П.Петренко.

Він сказав, що треба припиняти “бардак”, коли керівництво агентства між собою воює і “не виконує свої прямі обов’язки, визначені законом по перевірці декларацій”.

“24 людини не змогли перевірити і продовжили колективні перевірки”, — обурився П.Петренко.

Він додав що у нинішньому форматі комісії і з їх нинішнім складом навряд чи перевірка близько 100 тис. декларацій буде вдалою та ефективною.

"Тому треба вирішувати цю проблему, вносити зміни до закону і фактично формувати через публічний конкурс новий склад, який буде виконувати свої обов’язки належним чином”, — сказав П.Петренко.

Як повідомляв УНН, в Міністерство внутрішніх справ надійшли звернення щодо корупції у Національному агентстві з запобігання корупції.

Українські Національні Новини

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