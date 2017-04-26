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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28092 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92812 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147759 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113199 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114422 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111246 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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П.Петренко предложил провести служебное расследование относительно деятельности НАПК

П.Петренко предложил провести служебное расследование относительно деятельности НАПК

Киев  •  УНН

 • 12658 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министр юстиции Павел Петренко считает необходимым провести служебное расследование относительно деятельности Национального агентства предотвращения коррупции и путем проведения публичного конкурса изменить действующий состав агентства. Об этом он сообщил на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.

“Если руководство НАПК просит провести служебное расследование, а правительство имеет право такое служебное расследование назначить, давайте проведем это служебное расследование и если там есть нарушения, то эти нарушения затем будут переданы в правоохранительные органы для соответствующего реагирования и привлечения к ответственности данных лиц и то, что касается материалов, которые поступили в Нацполицию, то Национальная полиция должна их рассмотреть. У меня есть предложение, чтобы на базе Нацагентства государственной службы сформировать соответствующую комиссию. Мы готовы присоединиться по запросу к работе этой комиссии, провести служебное расследование и дать материалы публично на правительство, чтобы общество видело результаты этого расследования”, — сказал П.Петренко.

Он сказал, что надо прекращать “бардак”, когда руководство агентства между собой воюет и “не выполняет свои прямые обязанности, определенные законом по проверке деклараций”.

“24 человека не смогли проверить и продолжили коллективные проверки”, — возмутился П.Петренко.

Он добавил, что в нынешнем формате комиссии и с их нынешним составом вряд ли проверка около 100 тыс. деклараций будет удачной и эффективной.

“Поэтому надо решать эту проблему, вносить изменения в закон и фактически формировать через публичный конкурс новый состав, который будет выполнять свои обязанности должным образом”, — сказал П.Петренко.

Как сообщал УНН, в Министерство внутренних дел поступили обращения о коррупции в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

Украинские Национальные Новости

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