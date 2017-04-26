П.Петренко предложил провести служебное расследование относительно деятельности НАПК

“Если руководство НАПК просит провести служебное расследование, а правительство имеет право такое служебное расследование назначить, давайте проведем это служебное расследование и если там есть нарушения, то эти нарушения затем будут переданы в правоохранительные органы для соответствующего реагирования и привлечения к ответственности данных лиц и то, что касается материалов, которые поступили в Нацполицию, то Национальная полиция должна их рассмотреть. У меня есть предложение, чтобы на базе Нацагентства государственной службы сформировать соответствующую комиссию. Мы готовы присоединиться по запросу к работе этой комиссии, провести служебное расследование и дать материалы публично на правительство, чтобы общество видело результаты этого расследования”, — сказал П.Петренко.

Он сказал, что надо прекращать “бардак”, когда руководство агентства между собой воюет и “не выполняет свои прямые обязанности, определенные законом по проверке деклараций”.

“24 человека не смогли проверить и продолжили коллективные проверки”, — возмутился П.Петренко.

Он добавил, что в нынешнем формате комиссии и с их нынешним составом вряд ли проверка около 100 тыс. деклараций будет удачной и эффективной.

“Поэтому надо решать эту проблему, вносить изменения в закон и фактически формировать через публичный конкурс новый состав, который будет выполнять свои обязанности должным образом”, — сказал П.Петренко.

Как сообщал УНН, в Министерство внутренних дел поступили обращения о коррупции в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.