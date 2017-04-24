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П.Петренко сподівається, що ВР після свят прийме закон про скасування радянських актів

П.Петренко сподівається, що ВР після свят прийме закон про скасування радянських актів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністр юстиції Павло Петренко сподівається, що після травневих свят Верховна Рада ухвалить урядовий законопроект, який передбачає скасування дії усіх радянських актів на території України. Про це Павло Петренко заявив на сьогоднішньому брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Ми пропонуємо, щоб на рівні одного закону було прийнято рішення про припинення дії всіх підзаконних актів — регламентів, інструкцій, циркулярів, які приймались за Радянського Союзу і фактично є чинними на сьогоднішній день. В законі прописано, що такі акти будуть автоматично припинені за плином 6 місяців після набуття чинності закону”, — сказав П.Петренко.

Другим положенням законопроекту Міністерства юстиції передбачається, що закони, які приймалися УРСР і Радянським Союзом і які ще діють на території України, припинять свою дію протягом року після ухвалення парламентом цього закону.

Третє положення законопроекту передбачає, що відповідні кодекси, які також приймалися за Радянського Союзу, “припинять свою дію протягом 3 років з моменту набрання чинності даного закону, який ми направили до парламенту”.

“Я сподіваюсь, що після травневих свят український парламент розгляне наш законопроект і він стане законом”, — зазначив міністр юстиції.

За словами П.Петренка, таким чином Україна повністю звільниться від радянського роду нормативних актів протягом наступних трьох років.

Він вважає, що “цей час є абсолютно нормальним, щоб українські органи влади і український парламент прийняли українське законодавство”, адже досі в Україні діють три великі кодекси Радянського Союзу — Кодекс законів про працю, Житловий кодекс і Кодекс законів про адміністративні правопорушення.

“Цей строк є достатнім, щоб український парламент прийняв українські кодекси в цих сферах, тим паче, що той самий Житловий кодекс на 80%, норми його, застарілі і не діє”, — зазначив міністр, додавши, що прибирання радянських актів з українського правового поля перезріло ще 10 років тому.

Як повідомляв УНН, 12 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про припинення дії всіх законів, актів міністерств і відомств, які були ухвалені до незалежності України.

Українські Національні Новини

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