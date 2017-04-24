П.Петренко надеется, что ВР после праздников примет закон об отмене советских актов

“Мы предлагаем, чтобы на уровне одного закона было принято решение о прекращении действия всех подзаконных актов — регламентов, инструкций, циркуляров, которые принимались при Советском Союзе и фактически действуют на сегодняшний день. В законе прописано, что такие акты будут автоматически прекращены в течение 6 месяцев после вступления в силу закона”, — сказал П.Петренко.

Вторым положением законопроекта Министерства юстиции предполагается, что законы, которые принимались УССР и Советским Союзом и еще действуют на территории Украины, прекратят свое действие в течение года после принятия парламентом этого закона.

Третье положение законопроекта предусматривает, что соответствующие кодексы, которые также принимались при Советском Союзе, “прекратят свое действие в течение 3 лет с момента вступления в силу данного закона”.

“Я надеюсь, что после майских праздников украинский парламент рассмотрит наш законопроект и он станет законом”, — отметил министр юстиции.

По словам П.Петренко, таким образом Украина полностью освободится от советского рода нормативных актов в течение следующих трех лет.

Он считает, что “это время является абсолютно нормальным, чтобы украинские органы власти и украинский парламент приняли украинское законодательство”, ведь до сих пор в Украине действуют три крупные кодексы Советского Союза — Кодекс законов о труде, Жилищный кодекс и Кодекс законов об административных правонарушениях.

“Этот срок является достаточным, чтобы украинский парламент принял украинские кодексы в этих сферах, тем более, что тот же Жилищный кодекс на 80%, нормы его, устаревшие и не действует”, — отметил министр, добавив, что отмена советских актов по украинскому правовому полю перезрело еще 10 лет назад.

Как сообщал УНН, 12 апреля Кабинет министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия всех законов, актов министерств и ведомств, которые были приняты до независимости Украины.