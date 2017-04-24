П.Петренко надеется, что ВР после праздников примет закон об отмене советских актов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министр юстиции Павел Петренко надеется, что после майских праздников Верховная Рада примет правительственный законопроект, предусматривающий отмену действия всех советских актов на территории Украины. Об этом Павел Петренко заявил на сегодняшнем брифинге, передает корреспондент УНН.
“Мы предлагаем, чтобы на уровне одного закона было принято решение о прекращении действия всех подзаконных актов — регламентов, инструкций, циркуляров, которые принимались при Советском Союзе и фактически действуют на сегодняшний день. В законе прописано, что такие акты будут автоматически прекращены в течение 6 месяцев после вступления в силу закона”, — сказал П.Петренко.
Вторым положением законопроекта Министерства юстиции предполагается, что законы, которые принимались УССР и Советским Союзом и еще действуют на территории Украины, прекратят свое действие в течение года после принятия парламентом этого закона.
Третье положение законопроекта предусматривает, что соответствующие кодексы, которые также принимались при Советском Союзе, “прекратят свое действие в течение 3 лет с момента вступления в силу данного закона”.
“Я надеюсь, что после майских праздников украинский парламент рассмотрит наш законопроект и он станет законом”, — отметил министр юстиции.
По словам П.Петренко, таким образом Украина полностью освободится от советского рода нормативных актов в течение следующих трех лет.
Он считает, что “это время является абсолютно нормальным, чтобы украинские органы власти и украинский парламент приняли украинское законодательство”, ведь до сих пор в Украине действуют три крупные кодексы Советского Союза — Кодекс законов о труде, Жилищный кодекс и Кодекс законов об административных правонарушениях.
“Этот срок является достаточным, чтобы украинский парламент принял украинские кодексы в этих сферах, тем более, что тот же Жилищный кодекс на 80%, нормы его, устаревшие и не действует”, — отметил министр, добавив, что отмена советских актов по украинскому правовому полю перезрело еще 10 лет назад.
Как сообщал УНН, 12 апреля Кабинет министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия всех законов, актов министерств и ведомств, которые были приняты до независимости Украины.