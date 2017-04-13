Міністр юстиції розраховує на скасування Радою радянських актів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр юстиції України Павло Петренко сподівається на те, що Верховна Рада ухвалить законопроект про скасування законів і актів, ухвалених до незалежності України. Про це він сьогодні сказав на прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“Вчора уряд схвалив законопроект щодо скасування всіх без винятку актів Радянського союзу і УРСР, які приймалися до набуття незалежності України. Я розраховую, що український парламент вже до кінця травня проголосує цей законопроект і він стане законом”, — зазначив міністр.
Він нагадав, що уряд у березні скасував понад 100 нормативно-правових актів, які створювали для українських підприємств і громадян.