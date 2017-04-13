Министр юстиции рассчитывает на отмену Радой советских актов

"Вчера правительство одобрило законопроект об отмене всех без исключения актов Советского Союза и УССР, которые принимались до вступления независимости Украины. Я рассчитываю, что украинский парламент уже до конца мая проголосует этот законопроект и он станет законом", - отметил министр.

Он напомнил, что правительство в марте отменило более 100 нормативно-правовых актов, которые создавали для украинских предприятий и граждан.