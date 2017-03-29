П.Петренко розповів, чому Україна оскаржить рішення лондонського суду щодо "боргу Януковича"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Україна оскаржить рішення Високого суду Лондона про розгляд справи щодо "боргу Януковича" за скороченою процедурою через те, що має докази, які можна озвучити виключно при повній процедурі. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив міністр юстиції Павло Петренко.
“Сьогодні немає рішення суду по цій справі, сьогодні є процедурне рішення щодо того, яким чином суд (Високий суд Лондона — ред.) буде розглядати справу”, — сказав П.Петренко.
Він зазначив, що рішення Високого суду Лондона Україна оскаржуватиме.
“Ми вважаємо, що скорочений розгляд справи в даній ситуації не припустимий, тому що ми маємо багато аргументів і доказів нашої правоти, які можна озвучити виключно при повному розгляді справи”, — сказав П.Петренко.
Він зазначив, що не можна робити висновки із цього рішення про те, що Україна може програти судову тяганину з РФ.
“Кінцеве рішення буде залежати в будь-якій процедурі від наступних слухань, чи вони будуть за повною процедурою, чи вони будуть за скороченою процедурою, вони будуть передбачати подачу відповідних доказів і пояснень сторін. І це буде підставою для того, щоб суд уже виніс певне рішення”, — сказав П.Петренко.
Міністр підкреслив, що наразі рано робити прогнози.
“Зараз якісь прогнози робити не варто”, — сказав він.
П.Петренко нагадав, що в суді справу “боргу Януковича” супроводжує Міністерство фінансів.
Як повідомляв УНН, Лондонський суд не визнав обґрунтованість аргументів України у справі про “борг Януковича”.