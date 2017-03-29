П.Петренко рассказал, почему Украина обжалует решение лондонского суда по "долгу Януковича"

“Сегодня нет решения суда по этому делу, сегодня процедурное решение о том, каким образом суд (Высокий суд Лондона — ред.) будет рассматривать дело”, — сказал П.Петренко.

Он отметил, что решение Высокого суда Лондона Украина будет обжаловать.

“Мы считаем, что сокращенное рассмотрение дела в данной ситуации не допустимо, потому что мы имеем много аргументов и доказательств нашей правоты, которые можно озвучить только при полном рассмотрении дела”, — сказал П.Петренко.

Он отметил, что нельзя делать выводы из этого решение о том, что Украина может проиграть судебную тяжбу с РФ.

“Окончательное решение будет зависеть в любой процедуре от следующих слушаний, или они будут по полной процедуре, или они будут по сокращенной процедуре, они будут предусматривать подачу соответствующих доказательств и объяснений сторон. И это будет основанием для того, чтобы суд уже вынес определенное решение”, - сказал П.Петренко.

Министр подчеркнул, что пока рано делать прогнозы.

“Сейчас какие-то прогнозы делать не стоит”, — сказал он.

П.Петренко напомнил, что в суде дело “долга Януковича” сопровождает Министерство финансов.

Как сообщал УНН, Лондонский суд не признал обоснованность аргументов Украины по делу о “долге Януковича”.