П.Петренко пояснив, за якою процедурою суд розглядатиме справу про “борг Януковича”

“Перше: це було процедурне рішення. Друге: це рішення підлягає оскарженню. Міністерство фінансів, яке безпосередньо супроводжує цей процес, уже заявило, що ми будемо оскаржувати це процедурне рішення. По суті справа ще не розглядалася”, — сказав П.Петренко.

Міністр юстиції пояснив, що суд у Лондоні постановив, що справа про “борг Януковича” розглядатиметься за стандартною процедурою, Україна ж просила, щоб процедура розгляду була ширшою, з більшим терміном часу та більшою можливістю залучення додаткових свідчень.

“Зараз ми напрацьовуємо доказову базу, і Міністерство фінансів у цьому процесі поставило собі пріоритети”, — додав він.

П.Петренко також оптимістично висловив переконання, що для України розгляд у суді матиме позитивні наслідки.

Нагадаємо, Лондонський суд не визнав обгрунтованість аргументів України у справі про "борг Януковича".

Згодом П.Петренко розповів, чому Україна оскаржить рішення лондонського суду щодо "боргу Януковича".