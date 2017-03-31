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П.Петренко пояснив, за якою процедурою суд розглядатиме справу про “борг Януковича”

П.Петренко пояснив, за якою процедурою суд розглядатиме справу про “борг Януковича”

Київ • УНН

 • 15730 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Справу щодо так званого “боргу Януковича” суд розглядатиме за стандартною процедурою, хоч українська сторона просила про те, щоб процедура була розширеною. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив міністр юстиції України Павло Петренко, коментуючи рішення Високого суду Лондона про прискорений розгляд позову РФ до України щодо боргу у 3 млрд дол., передає УНН.

“Перше: це було процедурне рішення. Друге: це рішення підлягає оскарженню. Міністерство фінансів, яке безпосередньо супроводжує цей процес, уже заявило, що ми будемо оскаржувати це процедурне рішення. По суті справа ще не розглядалася”, — сказав П.Петренко.

Міністр юстиції пояснив, що суд у Лондоні постановив, що справа про “борг Януковича” розглядатиметься за стандартною процедурою, Україна ж просила, щоб процедура розгляду була ширшою, з більшим терміном часу та більшою можливістю залучення додаткових свідчень.

“Зараз ми напрацьовуємо доказову базу, і Міністерство фінансів у цьому процесі поставило собі пріоритети”, — додав він.

П.Петренко також оптимістично висловив переконання, що для України розгляд у суді матиме позитивні наслідки.

Нагадаємо, Лондонський суд не визнав обгрунтованість аргументів України у справі про "борг Януковича".

Згодом П.Петренко розповів, чому Україна оскаржить рішення лондонського суду щодо "боргу Януковича".

Українські Національні Новини

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