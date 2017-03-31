П.Петренко объяснил, по какой процедуре суд будет рассматривать дело о "долге Януковича"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Дело о так называемом "долге Януковича" суд будет рассматривать по стандартной процедуре, хотя украинская сторона просила о том, чтобы процедура была расширенной. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, комментируя решение Высокого суда Лондона об ускоренном рассмотрении иска РФ в Украину по долгу в 3 млрд долл., передает УНН.
"Первое: это было процедурное решение. Второе: это решение подлежит обжалованию. Министерство финансов, которое непосредственно сопровождает этот процесс, уже заявило, что мы будем оспаривать это процедурное решение. По сути дело еще не рассматривалось", - сказал П.Петренко.
Министр юстиции объяснил, что суд в Лондоне постановил, что дело о "долге Януковича" будет рассматриваться по стандартной процедуре, Украина же просила, чтобы процедура рассмотрения была шире, с большим сроком времени и большей возможностью привлечения дополнительных показаний.
"Сейчас мы разрабатываем доказательную базу, и Министерство финансов в этом процессе поставило себе приоритеты", - добавил он.
П.Петренко также оптимистично выразил убеждение, что для Украины рассмотрение в суде будет иметь положительные последствия.
Напомним, Лондонский суд не признал обоснованность аргументов Украины по делу о "долге Януковича".
Впоследствии П.Петренко рассказал, почему Украина обжалует решение лондонского суда по "долгу Януковича".