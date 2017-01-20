П.Порошенко і прем’єр В’єтнаму обговорили проведення спільного саміту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з прем’єр-міністром В’єтнаму Нгуєн Суан Фуком обговорили питання проведення українсько-в’єтнамського саміту та домовились активізувати торговельно-економічні відносини. Зустріч відбулася на полях Всесвітнього економічного саміту в Давосі, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
Зазначається, що співрозмовники відзначили обопільну зацікавленість в активізації політичного діалогу між Україною та В’єтнамом та обговорили питання проведення у 2017 році українсько-в’єтнамського саміту.
Петро Порошенко і Нгуєн Суан Фук, як повідомляється, домовилися також активізувати торговельно-економічні відносини.
"Було домовлено провести у першій половині поточного року чергове засідання українсько-в’єтнамської Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Зокрема, в сфері авіабудування, сільського господарства і туризму", - йдеться у повідомленні.
Також йшлося про активізацію співпраці в галузі освіти.
Наголошується, що Україна та В’єтнам вирішили посилити координацію в рамках міжнародних організацій, включаючи ООН.
У повідомленні додали, що Нгуєн Суан Фук наголосив, що його країна підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. В свою чергу Петро Порошенко запросив прем’єр-міністра В’єтнаму відвідати Україну з офіційним візитом у зручний час.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з новим Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем.