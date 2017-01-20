П.орошенко и премьер Вьетнама обсудили проведение совместного саммита
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком обсудили вопросы проведения украинско-вьетнамского саммита и договорились активизировать торгово-экономические отношения. Встреча состоялась на полях Всемирного экономического саммита в Давосе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
Отмечается, что собеседники отметили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между Украиной и Вьетнамом и обсудили вопрос проведения в 2017 году украинско-вьетнамского саммита.
Петр Порошенко и Нгуен Суан Фук, как сообщается, договорились также активизировать торгово-экономические отношения.
"Было решено провести в первой половине текущего года очередное заседание украинско-вьетнамской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. В частности, в сфере авиастроения, сельского хозяйства и туризма", - говорится в сообщении.
Также речь шла об активизации сотрудничества в области образования.
Отмечается, что Украина и Вьетнам решили усилить координацию в рамках международных организаций, включая ООН.
В сообщении добавили, что Нгуен Суан Фук подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. В свою очередь Петр Порошенко пригласил премьер-министра Вьетнама посетить Украину с официальным визитом в удобное время.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с новым Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем .