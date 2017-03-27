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П.Маккартні працює над 17-им альбомом

П.Маккартні працює над 17-им альбомом

Київ • УНН

 • 9878 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Пол Маккартні заявив, що він у даний час працює над своїм 17-им альбомом. Повідомляється, що над цим альбомом також працює продюсер Адель, передає УНН з посиланням на NME.

"Я готую новий альбом, який є великим задоволенням. Зараз я приблизно на середині (альбом готовий наполовину - ред.). Я працюю з продюсером, а також вперше за два роки працюю над музикою для анімаційного фільму", - сказав П.Маккартні.

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Музикант поки ще не розкриває будь-яких подробиць того, що ми можемо очікувати від альбому або коли ми можемо очікувати його.

Як повідомляв УНН, британський музикант Пол Маккартні візьме участь в зйомках п’ятої частини “Піратів Карибського моря”.

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