П.Маккартни работает над 17-м альбомом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Пол Маккартни заявил, что он в настоящее время работает над своим семнадцатым альбомом. Сообщается, что над этим альбомом также работает продюсер Адель, передает УНН со ссылкой на NME.
"Я готовлю новый альбом, который является большим удовольствием. Сейчас я примерно на середине (альбом готов наполовину - ред.). Я работаю с продюсером, а также впервые за два года работаю над музыкой для анимационного фильма", - сказал П.Маккартни.
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Музыкант пока не раскрывает каких-либо подробностей касательно альбома или когда мы фанаты могут ожидать его.
Как сообщал УНН, британский музыкант Пол Маккартни примет участие в съемках пятой части "Пиратов Карибского моря".