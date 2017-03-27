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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 113796 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 129063 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 137314 просмотра

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11 марта, 14:12 • 128911 просмотра

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11 марта, 13:46 • 120376 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106801 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107728 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103978 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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П.Маккартни работает над 17-м альбомом

П.Маккартни работает над 17-м альбомом

Киев • УНН

 • 9876 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Пол Маккартни заявил, что он в настоящее время работает над своим семнадцатым альбомом. Сообщается, что над этим альбомом также работает продюсер Адель, передает УНН со ссылкой на NME.

"Я готовлю новый альбом, который является большим удовольствием. Сейчас я примерно на середине (альбом готов наполовину - ред.). Я работаю с продюсером, а также впервые за два года работаю над музыкой для анимационного фильма", - сказал П.Маккартни.

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Музыкант пока не раскрывает каких-либо подробностей касательно альбома или когда мы фанаты могут ожидать его.

Как сообщал УНН, британский музыкант Пол Маккартни примет участие в съемках пятой части "Пиратов Карибского моря".

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