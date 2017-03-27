П.Маккартни работает над 17-м альбомом

"Я готовлю новый альбом, который является большим удовольствием. Сейчас я примерно на середине (альбом готов наполовину - ред.). Я работаю с продюсером, а также впервые за два года работаю над музыкой для анимационного фильма", - сказал П.Маккартни.

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Музыкант пока не раскрывает каких-либо подробностей касательно альбома или когда мы фанаты могут ожидать его.

Как сообщал УНН, британский музыкант Пол Маккартни примет участие в съемках пятой части "Пиратов Карибского моря".