П.Колліну призначено головою комітету арбітрів ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Куратора системи арбітражу в професіональному футболі України італійця П'єрлуїджі Колліну призначено новим керманичем Комітету арбітрів ФІФА, інформує УНН з посиланням на сайт ФФУ.
Комітет арбітрів Міжнародної федерації футболу займається впровадженням та інтерпретуванням Правил гри, пропонує зміни та доповнення до них для затвердження Виконавчим комітетом організації. Також комітет арбітрів ФІФА призначає офіційних осіб матчів на змагання, які проходять під егідою міжнародної федерації.
Нагадаємо, що 56-річний італійський фахівець з 2010-го року очолює суддівський корпус в українському футболі.
Довідка УНН: А.Колліна мав досвід обслуговування олімпійського фіналу в Атланті-1996, чемпіонату світу-1998, чемпіонату Європи-2000, чемпіонату світу-2002 (включаючи фінал) і чемпіонату Європи-2004.
Крім численних "відзнак" від Італійської федерації футболу, в колекції П.Колліни шість призів найкращому арбітру планети.
Як повідомляв УНН, під час зустрічі Куратора системи арбітражу та арбітрів з журналістами, П.Колліна нагадав, по якій причині УЄФА ввів систему додаткових асистентів арбітра.