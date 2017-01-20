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П.Коллина назначен главой комитета арбитров ФИФА

П.Коллина назначен главой комитета арбитров ФИФА

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Куратор системы арбитража в профессиональном футболе Украины итальянец Пьерлуиджи Коллина назначен новым руководителем Комитета арбитров ФИФА, информирует УНН со ссылкой на сайт ФФУ.

Комитет арбитров Международной федерации футбола занимается внедрением и интерпретацией Правил игры, предлагает изменения и дополнения к ним для утверждения Исполнительным комитетом организации. Также комитет арбитров ФИФА назначает официальных лиц матчей на соревнования, которые проходят под эгидой международной федерации.

Напомним, что 56-летний итальянский специалист с 2010-го года возглавляет судейский корпус в украинском футболе.

Справка: А.Коллина имел опыт обслуживания олимпийского финала в Атланте-1996, чемпионата мира-1998, чемпионата Европы-2000, чемпионата мира-2002 (включая финал) и чемпионата Европы-2004.

Кроме многочисленных "наград" от Итальянской федерации футбола, в коллекции П.Коллина шесть призов лучшему арбитру планеты.

Как сообщал УНН, во время встречи Куратора системы арбитража и арбитров с журналистами, П.Коллина напомнил, по какой причине УЕФА ввел систему дополнительных ассистентов арбитра.

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