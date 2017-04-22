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П.Клімкін зустрівся з патріархом всієї Грузії Іллею ІІ

П.Клімкін зустрівся з патріархом всієї Грузії Іллею ІІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до Грузії у суботу зустрівся з Католикосом-Патріархом всієї Грузії Іллею ІІ, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Відбулася зустріч міністра Павла Клімкіна з Католикосом-Патріархом всієї Грузії Іллею ІІ", - йдеться у повідомленні.

Міністр також зустрівся з міністром з питань внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, розселення та біженців Созаром Субарі та державним міністром Грузії з питань примирення та громадянської рівності Кетеваном Ціхелашвілі, під час яких сторони обмінялися досвідом та визначили напрями розвитку подальшої співпраці.

Глава зовнішньополітичного відомства України поклав квіти до Монументу Героїв у Тбілісі та відвідав окупаційну лінію у Цхінвальському регіоні в районі селища Хурвалеті Горійського муніципалітету.

Нагадаємо, голови МЗС України та Грузії обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції країн.

Почути пісню @s_vakarchuk у Патріарха всієї Грузії Іллі II - це вияв справжньої дружби і близькості наших народів. pic.twitter.com/Yo4FpIvKD7

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 квітня 2017 р.

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