П.Климкин встретился с патриархом всея Грузии Ильей II

"Состоялась встреча министра Павла Климкина с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II", - говорится в сообщении.

Министр также встретился с министром по вопросам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселения и беженцев Созаром Субари и государственным министром Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеваном Цихелашвили, во время которых стороны обменялись опытом и определили направления развития дальнейшего сотрудничества.

Глава внешнеполитического ведомства Украины возложил цветы к Монументу Героев в Тбилиси и посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе в районе поселка Хурвалети Горийского муниципалитета.

Напомним, главы МИД Украины и Грузии обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции стран.

Почути пісню @s_vakarchuk у Патріарха всієї Грузії Іллі II - це вияв справжньої дружби і близькості наших народів. pic.twitter.com/Yo4FpIvKD7