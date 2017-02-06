П.Клімкін: жодних політичних кроків без звільнення Росією заручників бути не може

“Ніяких подальших кроків не може бути, якщо заручники і політичні в’язня не звільнені. Оскільки для нашого розуміння, спочатку люди, а потім якісь політичні схеми. В цьому ми знаходимося абсолютно на іншому полюсі, ніж Росія”, — заявив він.

Міністр наголосив, що незаконне ув’язнення Росією українських громадян є чистою політикою.

“Це просто певний важіль для тиску на нас, на світове співтовариство, певна гра. Певна гра навколо людей для країни, для якої люди насправді нічого не варті”, — уточнив він.

Однак, підкреслив П.Клімкін, Україна боротиметься абсолютно за кожного українського громадянина до кінця.

“І дійсно ми не можемо сказати, що це відбудеться завтра чи післязавтра, за місяць, три, але те, що кожен для нас це наша частинка, і якщо ми не боремося, то значить ми не боремося за себе. Це дійсно правда”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, РФ знову відмовилася видати О.Сенцова та О.Кольченка.