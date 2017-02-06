П.Климкин: никаких политических шагов без освобождения Россией заложников быть не может

"Никаких дальнейших шагов не может быть, если заложники и политические узники не освобождены. Поскольку для нашего понимания, сначала люди, а потом какие-то политические схемы. В этом мы находимся абсолютно на другом полюсе, чем Россия", - заявил он.

Министр отметил, что незаконное заключение Россией украинских граждан является чистой политикой.

"Это просто определенный рычаг для давления на нас, на мировое сообщество, определенная игра. Определенная игра вокруг людей для страны, для которой люди на самом деле ничего не стоят", - уточнил он.

Однако, подчеркнул П.Климкин, Украина будет бороться абсолютно за каждого украинского гражданина до конца.

"И действительно мы не можем сказать, что это произойдет завтра или послезавтра, через месяц, три, но то, что каждый для нас это наша частица, и если мы не боремся, значит мы не боремся за себя. Это действительно правда", - сказал он.

Как сообщал УНН, РФ вновь отказалась выдать О.Сенцова и А.Кольченко.