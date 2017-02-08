П.Клімкін засудив акт вандалізму щодо консульства Польщі у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив акт вандалізму щодо генерального консульства Польщі у Львові. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Рішуче засуджую акт вандалізму щодо Генконсульства Польщі у Львові. Провокації ще нікому користі не принесли, навіть тим, хто їх вчиняє", - зазначив П.Клімкін.
Раніше у МЗС України зазначили, що разом з польськими партнерами МЗС працюють над позитивним порядком денним їхніх двосторонніх відносин.
Як повідомляв УНН, невідомі облили фарбою польське консульство у Львові і зробили написи на паркані.