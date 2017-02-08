П.Климкин осудил акт вандализма в отношении консульства Польши во Львове

"Решительно осуждаю акт вандализма в отношении Генконсульства Польши во Львове. Провокации еще никому пользы не принесли, даже тем, кто их совершает", - отметил П.Климкин.

Ранее в МИД Украины отметили, что вместе с польскими партнерами МИД работают над позитивной повесткой дня их двусторонних отношений.

Как сообщал УНН, неизвестные облили краской польское консульство во Львове и сделали надписи на заборе.