П.Климкин осудил акт вандализма в отношении консульства Польши во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил акт вандализма в отношении генерального консульства Польши во Львове. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Решительно осуждаю акт вандализма в отношении Генконсульства Польши во Львове. Провокации еще никому пользы не принесли, даже тем, кто их совершает", - отметил П.Климкин.
Ранее в МИД Украины отметили, что вместе с польскими партнерами МИД работают над позитивной повесткой дня их двусторонних отношений.
Как сообщал УНН, неизвестные облили краской польское консульство во Львове и сделали надписи на заборе.