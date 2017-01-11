П.Клімкін запросив до України нову очільницю МЗС Канади Х.Фріланд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав українку за походженням Христю Фріланд, яка очолила МЗС Канади, і запросив її до України, відзначивши, що уявляє собі перші переговори міністрів закордонних справ двох держав, які ведуться українською мовою. Про це голова МЗС України написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Вітаю Христю Фріланд на її новій посаді в уряді Канади! Запрошую її до України у цій новій якості", - зазначив П.Клімкін.
При цьому міністр додав: "Уявляю собі перші переговори міністрів закордонних справ двох держав, які ведуться українською мовою".
Нагадаємо, Христя Фріланд очолила міністерство закордонних справ Канади.