П.Клімкін запросив до України нову очільницю МЗС Канади Х.Фріланд

"Вітаю Христю Фріланд на її новій посаді в уряді Канади! Запрошую її до України у цій новій якості", - зазначив П.Клімкін.

При цьому міністр додав: "Уявляю собі перші переговори міністрів закордонних справ двох держав, які ведуться українською мовою".

Нагадаємо, Христя Фріланд очолила міністерство закордонних справ Канади.