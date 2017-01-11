П.Климкин пригласил в Украину новую руководительницу МИД Канады Х.Фриланд
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал украинку по происхождению Христе Фриланд, которая возглавила МИД Канады, и пригласил ее в Украину, отметив, что представляет себе первые переговоры министров иностранных дел двух стран, которые ведутся на украинском языке. Об этом глава МИД Украины написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Приветствую Христе Фриланд на ее новой должности в правительстве Канады! Приглашаю ее в Украину в этом новом качестве", - отметил П.Климкин.
При этом министр добавил: "Представляю себе первые переговоры министров иностранных дел двух стран, которые ведутся на украинском языке".
Напомним, Кристина Фриланд возглавила министерство иностранных дел Канады.