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П.Клімкін з робочим візитом відвідає М’янму

П.Клімкін з робочим візитом відвідає М’янму

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 11-13 січня здійснить перший в історії двосторонніх відносин візит у Республіку Союз М’янма для обговорення перспективних напрямів двосторонньої співробітництва та поглиблення співпраці на міжнародній арені. Про це УНН повідомили в прес-службі МЗС.

У ході візиту заплановані зустрічі з президентом М’янми Тхіном Чжо, державним радником та міністром закордонних справ Аун Сан Су Чі, а також головнокомандувачем збройних сил Республіки Союз М’янма Мін Аун Лайном.

Також повідомляється, що 13-14 січня міністр перебуватиме в Брунеї Даруссаламі з метою відновлення політичного діалогу на високому рівні, обговорення шляхів виведення двосторонніх відносин на новий рівень, а також зміцнення взаємодії в міжнародних та регіональних організаціях.

Програма візиту до Брунею Даруссаламу включатиме зустрічі з султаном Брунею Даруссаламу Хаджи Хассанолом Болкіяхом, наслідним принцом Брунею Аль-Мухтаді Біллою, другим міністром закордонних справ та торгівлі Лім Джок Сеном та міністром природних ресурсів та туризму Алі Апонгом.

Окрім того, 15-16 січня міністр закордонних справ України здійснить візит до Республіки Сінгапур. Метою візиту є підтримання динаміки політичного діалогу, активізація економічного та інвестиційного співробітництва, налагодження взаємодії у гуманітарній та науково-технічній сферах.

П.Клімкін проведе переговори з прем’єр-міністром Сінгапуру Лі Сієн Луном, міністром закордонних справ Сінгапуру В.Балакрішнаном та міністром внутрішніх справ, міністром права Сінгапуру К.Шанмугамом.

Українські Національні Новини

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