П.Климкин с рабочим визитом посетит Мьянму
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 11-13 января совершит первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Союз Мьянма для обсуждения перспективных направлений двустороннего сотрудничества и углубления сотрудничества на международной арене. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.
В ходе визита запланированы встречи с президентом Мьянмы Тхинь Чжо, государственным советником и министром иностранных дел Аун Сан Су Чи, а также главнокомандующим вооруженных сил Республики Союз Мьянма Мин Аун Лайном.
Также сообщается, что 13-14 января министр будет находиться в Брунее Даруссаламе с целью возобновления политического диалога на высоком уровне, обсуждения путей вывода двусторонних отношений на новый уровень, а также укрепления взаимодействия в международных и региональных организациях.
Программа визита в Бруней Даруссалама будет включать встречи с султаном Брунея Даруссалама Хаджи Хассанолом Болкияхом, наследным принцем Брунея Аль-Мухтади Биллой, вторым министром иностранных дел и торговли Лим Джок Сеном и министром природных ресурсов и туризма Али Апонгом.
Кроме того, 15-16 января министр иностранных дел Украины осуществит визит в Республику Сингапур. Целью визита является поддержание динамики политического диалога, активизация экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание взаимодействия в гуманитарной и научно-технической сферах.
П.Климкин проведет переговоры с премьер-министром Сингапура Ли Сиена Луном, министром иностранных дел Сингапура В.Балакришнаном и министром внутренних дел, министром права Сингапура К.Шанмугамом.