П.Клімкін відвідає Грузію найближчим часом

“Перебуваючи з робочим візитом у Варшаві, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Міністром закордонних справ Грузії Міхеілом Джанелідзе... Міністр закордонних справ України підтвердив готовність відвідати Грузію найближчим часом”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голови МЗС України та Грузії засудили агресивну політику РФ.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін зустрівся з головою МЗС Білорусі у Варшаві.