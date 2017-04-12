П.Клімкін відвідає Грузію найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає Грузію найближчим часом, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС.
“Перебуваючи з робочим візитом у Варшаві, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Міністром закордонних справ Грузії Міхеілом Джанелідзе... Міністр закордонних справ України підтвердив готовність відвідати Грузію найближчим часом”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, голови МЗС України та Грузії засудили агресивну політику РФ.
Як повідомляв УНН, П.Клімкін зустрівся з головою МЗС Білорусі у Варшаві.