П.Климкин посетит Грузию в ближайшее время

"Находясь с рабочим визитом в Варшаве, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе ... Министр иностранных дел Украины подтвердил готовность посетить Грузию в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, главы МИД Украины и Грузии осудили агрессивную политику РФ.

Как сообщал УНН, П.Климкин встретился с главой МИД Беларуси в Варшаве.