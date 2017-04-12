П.Климкин посетит Грузию в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Грузию в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.
"Находясь с рабочим визитом в Варшаве, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе ... Министр иностранных дел Украины подтвердил готовность посетить Грузию в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Напомним, главы МИД Украины и Грузии осудили агрессивную политику РФ.
Как сообщал УНН, П.Климкин встретился с главой МИД Беларуси в Варшаве.