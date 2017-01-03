П.Клімкін та С.Курц відвідали урок цивільної оборони в школі у Виноградному
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його австрійський колега, діючий голова ОБСЄ Себастіан Курц відвідали урок цивільної оборони у школі у Виноградному. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Сам урок цивільної оборони провели представники Червоного хреста. На уроці присутнім розповідали про види мін, озброєння, їхнє призначення тощо.
Нагадаємо, П.Клімкін та новий глава ОБСЄ на Донбасі побачили сліди від обстрілів 120-міліметрових гармат.