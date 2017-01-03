П.Климкин и С.Курц посетили урок гражданской обороны в школе в Виноградном
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц посетили урок гражданской обороны в школе в Виноградном. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Сам урок гражданской обороны провели представители Красного креста. На уроке присутствующим рассказывали о видах мин, вооружения, их назначение и тому подобное.
Напомним, П.Климкин и новый глава ОБСЕ на Донбассе увидели следы от обстрелов из 120-миллиметровых орудий .