П.Климкин и С.Курц посетили урок гражданской обороны в школе в Виноградном

Сам урок гражданской обороны провели представители Красного креста. На уроке присутствующим рассказывали о видах мин, вооружения, их назначение и тому подобное.

Напомним, П.Климкин и новый глава ОБСЕ на Донбассе увидели следы от обстрелов из 120-миллиметровых орудий .