П.Клімкін та новий глава ОБСЄ на Донбасі побачили сліди від обстрілів 120-міліметрових гармат

“Для Себастіана (С.Курца — ред.) це реально дуже важливо побачити що відчувають тут люди, які настрої, і самому реально побачити своїми очами реальні обстріли. Щойно ми бачили сліди від обстрілів 120-міліметрових гармат”, — сказав П.Клімкін.

Нагадаємо, діючий голова ОБСЄ С.Курц 3-4 січня відвідає Дніпро та Маріуполь.



Сьогодні Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його австрійський колега, діючий голова ОБСЄ Себастіан Курц прибули до Виноградного, що на Донеччині.

Раніше П.Клімкін та С.Курц відвідали Маріуполь.