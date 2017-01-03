П.Клімкін та новий глава ОБСЄ на Донбасі побачили сліди від обстрілів 120-міліметрових гармат
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його австрійський колега, діючий голова ОБСЄ Себастіан Курц перебуваючи на Донбасі, побачили сліди від обстрілів 120-міліметровими гарматами. Про це під час брифінгу заявив Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Для Себастіана (С.Курца — ред.) це реально дуже важливо побачити що відчувають тут люди, які настрої, і самому реально побачити своїми очами реальні обстріли. Щойно ми бачили сліди від обстрілів 120-міліметрових гармат”, — сказав П.Клімкін.
Нагадаємо, діючий голова ОБСЄ С.Курц 3-4 січня відвідає Дніпро та Маріуполь.
Сьогодні Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його австрійський колега, діючий голова ОБСЄ Себастіан Курц прибули до Виноградного, що на Донеччині.
Раніше П.Клімкін та С.Курц відвідали Маріуполь.