П.Климкин и новый глава ОБСЕ на Донбассе увидели следы от обстрелов 120-миллиметровых пушек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц находясь на Донбассе, увидели следы от обстрелов 120-миллиметровыми пушками. Об этом во время брифинга заявил Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Для Себастьяна (С.Курца - ред.) это реально очень важно увидеть что чувствуют здесь люди, какие настроения, и самому реально увидеть своими глазами реальные обстрелы. Только что мы видели следы от обстрелов 120-миллиметровых орудий", - сказал П.Климкин.
Напомним, действующий председатель ОБСЕ С.Курц 3-4 января посетит Днепр и Мариуполь.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц прибыли в Виноградное, что в Донецкой области.
Ранее П.Климкин и С.Курц посетили Мариуполь.