П.Климкин и новый глава ОБСЕ на Донбассе увидели следы от обстрелов 120-миллиметровых пушек

"Для Себастьяна (С.Курца - ред.) это реально очень важно увидеть что чувствуют здесь люди, какие настроения, и самому реально увидеть своими глазами реальные обстрелы. Только что мы видели следы от обстрелов 120-миллиметровых орудий", - сказал П.Климкин.

Напомним, действующий председатель ОБСЕ С.Курц 3-4 января посетит Днепр и Мариуполь.



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц прибыли в Виноградное, что в Донецкой области.

Ранее П.Климкин и С.Курц посетили Мариуполь.