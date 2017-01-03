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П.Климкин и новый глава ОБСЕ на Донбассе увидели следы от обстрелов 120-миллиметровых пушек

П.Климкин и новый глава ОБСЕ на Донбассе увидели следы от обстрелов 120-миллиметровых пушек

Киев • УНН

 • 7342 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц находясь на Донбассе, увидели следы от обстрелов 120-миллиметровыми пушками. Об этом во время брифинга заявил Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Для Себастьяна (С.Курца - ред.) это реально очень важно увидеть что чувствуют здесь люди, какие настроения, и самому реально увидеть своими глазами реальные обстрелы. Только что мы видели следы от обстрелов 120-миллиметровых орудий", - сказал П.Климкин.

Напомним, действующий председатель ОБСЕ С.Курц 3-4 января посетит Днепр и Мариуполь.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц прибыли в Виноградное, что в Донецкой области.

Ранее П.Климкин и С.Курц посетили Мариуполь.

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