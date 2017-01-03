П.Клімкін та голова ОБСЄ С.Курц відвідали офіс СММ ОБСЄ в Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з головою ОБСЄ Себастьяном Курцом відвідали офіс СММ ОБСЄ в Маріуполі. Про це в своєму мікроблозі в Twitter написав Павло Клімкін, передає УНН.
"Оглянули з австрійським колегою Себастьяном курцом офіс СММ ОБСЄ в Маріуполі. СММ виконує важливу роботу, а в новому році її буде ще більше", - написав він.
Нагадаємо, раніше П.Клімкін та С.Курц відвідали Виноградне та Маріуполь.
Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його австрійський колега, діючий голова ОБСЄ Себастіан Курц відвідали контрольно-пропускний пункт в’їзду/виїзду "Пищевик" на Донеччині.