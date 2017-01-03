П.Климкин и глава ОБСЕ С.Курц посетили офис СММ ОБСЕ в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с главой ОБСЕ С.Курцем посетили офис СММ ОБСЕ в Мариуполе. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал Павел Климкин, передает УНН.
"Осмотрели с австрийским коллегой Себастианом Курцем офис СММ ОБСЕ в Мариуполе. СММ выполняет важную работу, а в новом году ее будет еще больше", - написал он.
Напомним, ранее П.Климкин и С.Курц посетили Виноградное и Мариуполь.
Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц посетили контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Пищевик" в Донецкой области.